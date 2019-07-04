0553 313 94 23

ASGD’den pasaport açıklaması

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı İbrahim Erdoğan, Bosna Hersek’te yapılması planlanan etkinlik için gazeteci olmayan kişilere gri pasaport çıkartılmasına yardımcı oldukları yönündeki iddiaları yalanladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:22
ASGD’den pasaport açıklaması

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı İbrahim Erdoğan, Bosna Hersek’te yapılması planlanan etkinlik için gazeteci olmayan kişilere gri pasaport çıkartılmasına yardımcı oldukları yönündeki iddiaları yalanladı.


Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) tarafından Bosna Hersek’te her yıl yapılan Kültür Sanat Festivali’ne götürülmesi planlanan kafiledeki gazeteci olmayan kişilere gri pasaportu verilmesiyle ilgili çıkan haberlere, ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan’dan cevap geldi. Etkinlikte Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşlik ilişkilerine katkı koymayı amaçladıklarını ve Bosna Hersek tarafından da bu etkinlik için 15’i folklor grubu olmak üzere 45 katılımcı istendiğini belirten Başkan Erdoğan, "Haberde iddia edildiği gibi gazeteci olmayanlara gri pasaport çıkartılmasını sağladığımız iddiasının gerçekle ilgisi yoktur. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tarafımızdan sunulan pasaport talep yazısında da görüleceği gibi, gazeteci veya dernek üyesi ibaresi kullanılmadan, genel olarak katılımcıların tamamı için hizmet pasaportu talebinde bulunulmuştur. Şayet haberde ileri sürüldüğü gibi sadece gazetecilerden oluşan bir grubu götürseydik, başvuru adresimiz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olurdu, zira basın mensuplarına gri pasaport vermeye yetkili kamu birimi orasıdır. Büyükşehir Belediyesi’nin veya valiliğin, dolayısıyla devletimizin yanıltıldığı ithamı asla doğru değildir" şeklinde konuştu.



"Başka iddialara sebebiyet vermemek adına etkinlik tarafımızca iptal edilmiştir"


Bu etkinliğin turist gezisi olmadığını söyleyen İbrahim Erdoğan, "Başvuru dilekçesinden de anlaşılabileceği gibi Bosna Hersek’te her yıl yapılan Kültür Sanat Festivali’nde, Bursa ve ülkemiz temsil edilecekti. Bosna Hersek Devleti adına muhataplarımız ve proje ortağımız olan Gracanica Valiliği, Gracanica Belediyesi ile Stari Grad Srajevo Belediyesi resmi davet yazıları bunun kanıtıdır. Sonuç olarak, valiliğimiz doğal olarak iddiaları ciddiye almış ve bir karara varmıştır. Elbette bu karara saygılıyız. Daha başka asılsız iddialara sebebiyet vermemek adına da etkinlik bizim tarafımızdan iptal edilmiştir. Devletine ve milletine bağlı olan ASGD, sporun yanı sıra bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerle ülkemize katkı sağlamayı her daim sürdürecektir" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:22
  1. doğa
  2. kültür
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia! Sınır görevlilerinden turistlere gizli uygulama
    1. Bomba iddia! Sınır görevlilerinden..
    2. Putin'den flaş ABD açıklaması: Hazırız
    3. Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı..
    4. NEUIslanders RoboCup 2019’a..
    5. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    6. Diyarbakırlı çiftçilere 986 küçükbaş..
    7. MHP’li Vekil Ersoy’dan Recep Mamur’a..
    8. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura..
    9. Yavru ebabil kuşu bulundu
    10. Türkü dolu bir gece yaşattılar
    11. İstanbul'da turist rekoru!
    12. İstanbul Caz Festivali'nden çocuklar..
    13. 30 yıl sonra tapularına kavuştular
    14. Trabzonspor'dan transfer bombası Gary..
    15. Başkan Gülsoy, Komite Üyelerinin..
    16. Hacılar Belediyesi Yaşlıların Yanında
    17. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    18. İl Encümen Toplantısı Vali Tutulmaz..
    19. Tepebaşı Belediyesi’nde toplu iş..
    20. Paralimpik milli sporcu olimpiyat..
    21. SON DAKİKA! Haberi sözleşmeli öğretmen..
    22. "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve..
    23. Konya’da 28 ilçede Yaz Spor Okulları..
    24. ASGD’den pasaport açıklaması
    25. 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
    26. UMKE ekibi huzurevi sakinlerini sağlık..
    27. FETÖ’den aranan karı koca yakalandı
    28. Milletvekili Mustafa Kendirli:
    29. Nevşehir Belediyespor başkanlığına..
    30. Ceviz Festivali için komisyon..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”