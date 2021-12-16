Asgari ücretteki tarihi artış ayarlarını bozdu! 'İktidar seçim isteyebilir'

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Asgari ücrete yapılan yüzde elli oranındaki zam, muhalefetin ayarını bozdu.

Siyasi parti liderlerinin bir kısmı, "zam fırsatçıları"nı öne sürerek, yapılan asgari ücret zammının yeterli olmadığını söyleyecek kadar pervasızlaşırken, bazı muhalefet partisi liderleri ise zamdan kendilerine pay çıkarttı.

Yapılan tarihi zammı eleştirecek nokta bulmayan Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ise "İktidar seçim isteyebilir." dedi.

Yüzde elli gelir artışı, 'para yanılması'ymış!

Radyo Sputnik'e konuşan Kalaycıoğlu, Profesör ünvanıyla, akıllara durgunluk veren şu açıklamayı yaptı:

"İnsanlar daha fazla asgari ücret alacağı için bir süre gelirleri arttığını düşüneceklerdir. İktisatta buna para yanılması denir. Onu fark edinceye kadar olan sürede memnuniyet hissi duyacaklardır. İktidar o arada seçime gidebilirse kendi tabanları için ‘gereğini yaptık’ propagandası yapma imkanı doğacaktır."