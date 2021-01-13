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Ekonomi Asgari ücretteki artış oraya da yansıdı! Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Destek ödemeleri arttı
Ekonomi

Asgari ücretteki artış oraya da yansıdı! Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Destek ödemeleri arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret artış oranının Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 07:52:00 -
Asgari ücretteki artış oraya da yansıdı! Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Destek ödemeleri arttı

Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 2021 Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere artışla ödenecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarının arttığını açıkladı.

AA'da yer alan habere göre Bakan Selçuk, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti.

Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz nakdi ücret desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz." dedi.

Selçuk, nakdi ücret desteğinin yanı sıra istihdama dönüş teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan artı istihdam teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını belirtti.

Öte yandan ilgili Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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