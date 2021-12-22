Asgari ücretteki 10 puanlık destek ile herkes kazanıyor! İşte kritik ayrıntı

Perşembe günü açıklanan yeni asgari ücret tarihi bir zam ile 4.253,40 TL oldu. Yüzde 50.4 oranındaki zam bugüne kadar yapılan artışların hepsinin üzerinde gerçekleşti. Özellikle yeni asgari ücretin hem işçi hem de işverenin imzasıyla açıklanması da burada önemliydi. Ocak ayından itibaren yeni asgari ücret uygulanacak ve işçilere yeni maaşları ödenecek. Bu artış aslında sadece asgari ücretlileri değil diğer işçilerin de maaşını yukarı çeken bir etki yaptı.

Nitekim kamuda da memur ve emekliler için yeni çalışmalar başlatıldı. Bu yılki asgari ücrette dikkat çekici bir ayrıntı var o da brüt asgari ücrette yaşandı. Faruk Erdem yazısında önemli detayları paylaştı:

Brüt asgari ücret, işsizlik maaşından SSK primine, borçlanmalardan isteğe bağlı sigortaya ve Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) kadar her türlü ödemeyi de belirleyen bir parametre. Dolayısıyla net ücret kadar önemli.

Her yıl oransal artış brüt ücrete yapılır ve bunun üzerinden net ücret hesaplanırdı. Bu yıl net ücrete yüzde 50,4 zam yapılırken brüt ücret artışı 10 puan aşağıda tespit edildi. Vergisiz asgari ücretin etkisi böylece ortaya çıkmış oldu. Bu durum aslında birçok konuda destek anlamına geliyor. Eğer bu destek olmasaydı brüt asgari ücret 5.380,86 TL olacaktı. Bunun etkisi de her yerde kendisini gösterecekti.

1) Yapılan 10 puanlık indirim ile işverenin ödeyeceği SSK primi düşmüş oldu. 5.380,86 TL olsaydı SSK işçi primi ve işsizlik primi toplamı 807 TL olacaktı, oysa şu anda 750 TL. 5.380,86 TL olsaydı SSK işveren primi ve işsizlik primi toplamı 942 TL olacaktı, oysa şu anda 875 TL.

2) İsteğe bağlı sigorta primi ve Bağ- Kur primi düşmüş oldu. 5.380,86 TL olsaydı isteğe bağlı sigorta aylık primi 1.722 TL olacaktı, oysa şu anda 1.601 TL. 5.380,86 TL olsaydı Bağ- Kur primi 1.830 TL olacaktı, oysa şimdi 1.701 TL.

3) Doğum ve askerlik borçlanması miktarları düşmüş oldu. 5.380,86 TL olsaydı aylık borçlanma miktarı 1.722 TL olacaktı, oysa şimdi 1.601 TL. Gelir vergisinin ve damga vergisinin kaldırılmasından sonra brüt maaştaki bu 10 puanlık destek ile işverenlerin üzerindeki yük azaltılmış oldu. Bu aynı zamanda vatandaşlara da bir destek anlamını taşıyor.

Yasadaki ayrıntı

Asgari ücretten verginin kaldırılmasıyla ilgili yasa tasarısı da Meclis'e sunuldu. Yasa tasarısı asgari ücretin vergisiz olduğunu belirtirken, bunun üzerinde maaş alanların vergisinin devam edeceğini dolayısıyla Asgari Geçim İndirimi ödenmesinin de süreceğini de hükme bağlıyor.

Ancak tasarının ikinci maddesinde çok ciddi bir uyarı var. Benim 'gizli kayıt dışılık' dediğim maaşın asgari ücretten gösterilip kalanının elden verilmesi durumu ile ilgili bu uyarı şöyle ifade ediliyor:

Asgari ücretli olarak çalışmadığı veya asgari ücret üzerinde ücret aldığı halde asgari ücretli gibi gösterilip vergi istisnasından yararlanıldığının tespiti halinde, istisna nedeniyle ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil olunur."

Dolayısıyla bu maaş hilesi için de bir hüküm gelmiş oldu. Eğer gerçek maaşınız bordroya yansıtılmıyorsa siz de ALO 170'e bilgi verebilirsiniz.

Yoksa ileride alacağınız tazminat, emekli maaşı, işgöremezlik ödeneği gibi haklarınız kaybolur.

Yeni asgari ücretle birlikte AGİ ödemesinde de tatmin edici bir artış oldu. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.