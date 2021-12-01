Asgari ücrette önemli gelişme! Bakan Bilgin anketten çıkan rakamları paylaştı

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonunda konuştu. Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "(Yeni asgari ücret) Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Ayrıca Bakan Bilgin, "Anket uygulamasıyla işçi ve işverenlerin beklentileri araştırdık. 2021'in Kasım ayında 26 şehirde gerçekleştirdik" dedi ve asgari ücret için belirlenen rakamları açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından satır başları;

Asgari ücret, çalışanların, adı üzerinde asgari almaları gereken ücreti ifade ediyor. Fakat, sorun enflasyonist ortamlarda, ekonomide yaşanan dalgalanmalar anında asgari ücretin en alt düzeyde olmak yerine temel ücret olarak algılanmasıyla ilgilidir. 6 milyona yakın işçi var, emekçi var asgari ücretle geçinen. Enflasyona karşı emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz.

Makro göstergeler, büyümedir, istihdamdır, büyümenin kalitesidir, ihracattır

Arkadaşlarımız burada teknik çalışmalar yapacaklardır. Bir boyutu teknik olarak, enflasyon, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemleri dikkate alınarak, asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak oranda belirlenmesidir. Çalışmaları etraflıca sürdürdük. Bir araştırma yaptık, paylaşacağım. Hem işveren kesimine hem emekçilere ulaşıldı. Burada mühendisinden işçisine, usta başından çalışan çırağına kadar her kategoride emekçilerin alın teri vardır büyümenin içinde. Biz de büyüme süreçlerinde şuna bakarız. Ortaya çıkan sorunları da sosyal politikalar üzerine çözelim. Asgari ücret de bu anlamda önem kazanmaktadır. Kurlarda yaşanan dalgalanmalar belli şekilde istikrara kavuşacak olan şeyler. Makro göstergeler, büyümedir, istihdamdır, büyümenin kalitesidir, ihracattır, üretim kapasitesinin artışıdır.

Asgari ücret anketinden çıkan ilk rakamlar

Paylaşmak istediğim araştırma var. Birinci safhada anket ile hem işçi hem işverenlerin beklentilerini irdelemeye çalıştık. Bu birinci kısmı, diğer safhası da derinlemesine teknikle, çalışmaya katılanların meseleye bakış açılarını anlamaya çalıştık. Kasım ayında yaptık, 26 şehirde gerçekleştirdik.

Bir önceki yılla karşılaştırılınca önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz dediğimizde yüzde 51 aynı kalacağını, yüzde 37'sinin çok daha iyi olacağını, yüzde 11'inin ise daha kötüye gideceğini düşündüklerini görüyoruz.

Yüzde 33,9 3500-3750 arasında asgari ücretin olması gerektiği kanaatinde. 3750-4000 arası yüzde 13. 3251 ile 3500 arasında yer alan işveren grubunu görüyoruz.

Yüzde 74 asgari ücret arttıkça işten çıkarmalardan endişe ettiklerini söylemişlerdir. İşverenlerimiz belli oran üzerindeki artışın ancak işten çıkarma ile iş yerinin ayakta kalması arasında bir tercih olacağını söylemekteler.

İşverenlerin beklentisi...

Yeni dönem ne kadar olması gerekmektedir sorusuna verilen cevap da ilginçtir. Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 arasında isterken, profesyonel yöneticilerin yüzde 34'ü uçuk rakamlar, 6000'in üzerinde rakamlar verebilmektedir.

Küçük işletmeler, mikro işletmeler de asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının işsizliğe yok açacağı, kendilerini sıkıntıya sokacağını dile getirdi.

2500 emekçiye ulaşılmıştır. Beklentileri sorduğumuzda yüzde 37 ile 3750 ve 4000 arasında rakam söylediklerini görüyoruz. Yüzde 21 4500 - 5000 aralığında. Yüzde 13 ile diğer rakamlar toplanıyor.

4 oturumda tamamlanacak

İşçilerimizin yüzde 60'ı işten çıkarmaya yol açmayacağını belirtiyorlar.

Bu sürecin 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu sene bu süreci uzatmayalım görüşünü Atalay bey iletti. Biz de aynı görüşteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da benzer ifadeyi söylediler. Kısa sürede meselenin çözüme kavuşturulacağını, aynı zamanda iş verimliliğini artıran rakamda buluşacağımızı düşünüyorum.

Son dakika haberi: Yaklaşık 7 milyon çalışan ve ailelerini ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bugün başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak rakamı belirlemek için ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.