Asgari ücrette ilk açıklama geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret çalışmalarının yarın tamamlanacağını söyledi.
Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin liderliğinde toplandı. Bakan Bilgin komisyonun çalışmalarını yarın tamamlayacağını söyledi. Türkiye'de şirketlerin yüzde 137 oranında kâr ettiğini belirtti ve "Üretimde sosyal barışı sağlamadan büyümeye devam edemez, üretmeden büyümesi mümkün değildir. Paylaşarak büyüyeceğiz. Konjonktürel yaşanan dalgaların negatif etkilerini ortadan kaldıracağız" dedi.
Bakan Bilgin "Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı bir süre sonra sona erdi.