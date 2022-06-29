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Ekonomi Asgari ücrette ilk açıklama geldi
Ekonomi

Asgari ücrette ilk açıklama geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret çalışmalarının yarın tamamlanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 17:09:00 -
Asgari ücrette ilk açıklama geldi

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin liderliğinde toplandı. Bakan Bilgin komisyonun çalışmalarını yarın tamamlayacağını söyledi. Türkiye'de şirketlerin yüzde 137 oranında kâr ettiğini belirtti ve "Üretimde sosyal barışı sağlamadan büyümeye devam edemez, üretmeden büyümesi mümkün değildir. Paylaşarak büyüyeceğiz. Konjonktürel yaşanan dalgaların negatif etkilerini ortadan kaldıracağız" dedi.

Bakan Bilgin "Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı bir süre sonra sona erdi.

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Yorumlar

Muhasebeci Kenan

Krizden önce ATM'ler en büyük para olarak 100 TL veriyordu. Şimdi hep 200'lük veriyor. Yani %100 enflasyon var. Öyle ise asgari ücret 4250x2=8500 lira olmalı.
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