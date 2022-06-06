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Ekonomi Asgari ücretli temmuzda zam alacak mı? Nureddin Nebati’den son dakika asgari ücret zam açıklaması:
Ekonomi

Asgari ücretli temmuzda zam alacak mı? Nureddin Nebati’den son dakika asgari ücret zam açıklaması:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir.” dedi. Bakan Nebati’nin bu açıklaması sonrası asgari ücreti çalışan, asgari ücrete zam mı gelecek? Asgari ücrete temmuz zammı var mı? Temmuzda asgari ücretli zam alacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-06-06 15:59:00 - 2022-06-06 16:01:58
Asgari ücretli temmuzda zam alacak mı? Nureddin Nebati’den son dakika asgari ücret zam açıklaması:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." demişti. Asgari ücrete bir zam sinyali de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi.

nurettin nebati

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüksek enflasyon rakamları için vatandaşın gelirini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceklerini söyledi. Nebati’nin, “Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir” sözleri ile asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı bekleyen milyonlarca kişi heyecanlandı.

“Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik” diyen Nebati, “Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

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Yorumlar

bekir

hepsi hikaye sen geç bu işleri.....
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