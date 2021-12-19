Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranı 17 Aralık’ta açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 4250 lira olarak açıklanan rakama AGİ’nin dahil olduğunu açıkladı. Asgari ücretli çalışmayanlar ise AGİ’nin kendi maaşlarından da kaldırılıp kaldırılmadığını araştırıyor.

Asgari ücretli olmayanlara AGİ devam edecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Kanal 7'de yayımlanan bir programda konuşan Bakan Bilgin, "Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim. 2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir” dedi.

Bakan Bilgin, “Bu ülkenin kamu hayatını üretim reel sektörü üstlenen emekleriyle bilgileriyle, kabiliyetleriyle, mesleki becerileriyle bu işe katkı yapan insanların sosyal haklarının, emeklerinin toplumsal statülerinin, hayatlarının devamını sağlayacak şekilde imkanları oluşturmak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev alanıdır ve devletin de sosyal görevidir. Sosyal devletin düzenleyici araçları sosyal politikalardır. Biz de bu süreçte toplumsal talepleri karşılayacak imkanları sağlamak mecburiyetindeyiz. Türkiye artık üretim gücü olan bir ekonomiye sahiptir. Benzetmeler yapıyorlar durum kötü oldu fiyatlar arttı diye. Evet böyle bir enflasyon var. Dünyanın yaşadığı bir şeyde Türkiye’nin izole olması mümkün değildir. Ben burada da şunun üzerinde duruyorum. Bu gerçekliği görmemiz lazım ancak bunun yarattığı tahribatın toplumsal hayata intikal etmemizi engellememiz lazım. Üretim faktörlerini harekete geçiren dinamikler Türkiye’nin ihracata dayalı büyümesidir. Türkiye’nin bütün gücü kaynağı buradan geliyor. Sorunların olması çok dikkate alınması gereken bir şeydir. Ama daha önemlisi sorun çözme kabiliyetinin olmasıdır” diye konuştu.