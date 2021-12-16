Asgari ücretin ardından gözler emeklilere yapılacak zamma çevrildi! Cem Küçük'ten flaş iddia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret rakamını duyurdu. Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak en alt asgari ücretin 4250 TL olduğunu, çalışanın evli ve çocuğunun olması durumuna göre bu rakamın değişeceğini duyurdu.

Yapılan zammın ardından ardından gözler emeklilere yapılacak zamma çevrildi. Cem Küçük'ten konuyla ilgili flaş bir tweet geldi.

Küçük, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilere de iyi bir düzenleme geliyor."