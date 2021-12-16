  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücretin ardından gözler emeklilere yapılacak zamma çevrildi! Cem Küçük'ten flaş iddia
Ekonomi

Asgari ücretin ardından gözler emeklilere yapılacak zamma çevrildi! Cem Küçük'ten flaş iddia

Asgari ücrete yapılan zammın ardından ardından gözler emeklilere yapılacak zamma çevrildi. Cem Küçük'ten konuyla ilgili flaş bir tweet geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 18:00:00 -
Asgari ücretin ardından gözler emeklilere yapılacak zamma çevrildi! Cem Küçük'ten flaş iddia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret rakamını duyurdu. Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak en alt asgari ücretin 4250 TL olduğunu, çalışanın evli ve çocuğunun olması durumuna göre bu rakamın değişeceğini duyurdu.

Yapılan zammın ardından ardından gözler emeklilere yapılacak zamma çevrildi. Cem Küçük'ten konuyla ilgili flaş bir tweet geldi.

Küçük, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilere de iyi bir düzenleme geliyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay