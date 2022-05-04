Artan fiyatlar sebebiyle asgari ücretli çalışanlar maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete aralık ayında çok ciddi oranda zam yapıldığını belirtti ve işçileri enflasyon karşısında ezdirmeme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Peki, asgari ücrete zam yapılır mı? Temmuz ayı asgari ücret zammı var mı?

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret 6000 TL mi olacak son durum

Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına temmuz ayında ek zam uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Alınan bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücrete temmuz ek zammı konusunda değerlendirme çalışmasına başladı. Ek zam konusunda farklı görüşlerin olduğu biliniyor. Kulislerde bir kesimin zam kararını desteklediği bir kesimin ise zam görüşmeleri için aralık ayının beklenmesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Asgari ücret için Temmuz’u beklemenin bir anlamı yok. Açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler" dedi.

Asgari ücretliler 4.250 TL olan maaşların en az 6000 TL olmasını istediğini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sık sık dile getiriyor. Konu hakkında sıcak bir gelişme yaşanırsa haberlerimizde yer vereceğiz.