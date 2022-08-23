Asgari ücrete zam açıklaması: Asgari ücrete 3. zam gelecek mi? | Asgari ücret 2022

Asgari ücrete 2022 yılında 2 kez zam gelirken, kamuoyunda 3. zam iddiaları konuşuluyor. Asgari ücrete üçüncü zam geleceği konuşuluyordu yanıt geldi!

BAKAN BİLGİN’DEN ÜÇÜNCÜ ZAM AÇIKLAMASI

Son dakika açıklama olarak: Asgari ücrete Temmuz’da yapılan ikinci zammın ardından enflasyonun yüzde 80’i aşmasıyla üçüncü kez zam iddiaları gündeme gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine toplantısının ardından asgari ücrete ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak Aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını duyurdu.

Asgari ücrete üçüncü kez zam olacak mı? En yetkili isim o tarihi işaret etti işte detaylar...

Ocak ayında asgari ücrete getirilen yüzde 50'lik zam sonucunda, ücret 4 bin 253 TL'ye, işverene maliyeti 5 bin 879 TL'ye yükselmişti.

Bu kez gözler temmuz ayına çevrilmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, asgari ücretin yüzde 30 zam alarak 5 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YILBAŞI SİNYALİ

Temmuz ayının ardından 3. zam beklentisi oluşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve destek beklediğini belirterek, "Yılbaşında inşallah bu tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni yapacağız" demişti.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"​

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında soruların yöneltildiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bildin de konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Vedat Bilgin, 3. zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını aktardı.

ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 TL OLMUŞTU

Ocak ayında asgari ücrete getirilen yüzde 50'lik zam sonucunda, ücret 4 bin 253 TL'ye, işverene maliyeti 5 bin 879 TL'ye yükselmişti.

Bu kez gözler temmuz ayına çevrilmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, asgari ücretin yüzde 30 zam alarak 5 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı.