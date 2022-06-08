Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı, ara zam, ek zam yapılacak mı, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından milyonlarca kişinin gündeminde yer alan konulara dair peş peşe müjdeleri paylaştı. Erdoğan asgari ücrete ilişkin ise, ''Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz.'' dedi.

Asgari ücrete zam var mı?

Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı Ocak ayında enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 50,5 olarak belirlenirken, asgari ücret brüt 5.004 TL, net olarak da 4.253,40 TL'ye yükselmişti.Hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket ederek emekli ve memur temmuz zammı ile beraber sosyal refah artışları üzerinde yoğunlaştı. Yine asgari ücrete yüzde 50,5'lik bir tarihi artış yapıldı. O zaman diliminde enflasyon ile birlikte bir değerlendirme yapılacağı belirtilmişti. Şu anda temmuz ayında asgari ücret ile ilgili bir değerlendirme yapılacağı bilgisi var. Bunun için değişik formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor. asgari ücret Temmuz zammı için Mayıs 2022 enflasyon oranı sonrası ara formül gündeme geldi. Tüm merak edilenleri Faruk Erdem şöyle değerlendirdi:

Asgari ücrete temmuz zammı

Asgari ücrete zamda birinci formü: Prim desteği

- ASGARİ ÜCRET 5.004,00 TL

- SGK PRİMİ %14: 700,56 TL

- İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1: 50,04 TL

- KESİNTİLER TOPLAMI: 750,60 TL

- NET ASGARİ ÜCRET: 4.253,40

İŞVERENE MALİYET

- BRÜT ASGARİ ÜCRET: 5004,00

- SGK PRİMİ %15,5 (İŞVEREN PAYI): 775,62 TL

- İŞSİZLİK SİG. PR. İŞVEREN %2: 100,08 TL

- İŞVERENE TOPLAM MALİYET: 5.879,70 TL

- KESİNTİLER TOPLAMI: 775,62 TL

Asgari ücrete ara zam: İkinci formu 6 aylık enflasyon farkı

- 5 AYLIK ENFLASYON: %35.64

- 6 AYLIK TAHMİNİ ENFLASYON: %39,67

Asgari ücrete zam: Üçüncü formül: Yıllık enflasyona tamamlana

- MAYIS AYI YILLIK ENFLASYON: %73,50

- HAZİRAN TAHMİNİ YILLIK ENFLASYON: %75,25

- ARALIK AYI ASGARİ ÜCRET ARTIŞI: %50,5

- YILLIK ENFLASYONA TAMAMLAMA ORANI: %24,75