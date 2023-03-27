Asgari ücrete ek zam açıklaması! “11 bin 500 TL olacak” deniliyordu! Seçime kadar…

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, 14 Mayıs seçimleri öncesi asgari ücrete ek zam bekliyor. Ekonomi kulislerinde asgari ücrete en düşük emekli aylığına gelen zam kadar zam yapılacağı iddiası konuşulurken, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in daha önce yaptığı açıklamalar tekrar gündem geldi. İşte asgari ücrete zam senaryoları ve Çalışma BakanlığıNnın açıklaması...

Türkiye 14 Mayıs 2023 günü cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçim öncesi iktidar, para musluklarını açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak" dedi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz" dedi. Ankara kulislerinde asgari ücrete ek zam yapılacağı iddiası konuşulmaya başlandı.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Kulislerde konuşulan senaryolara göre en güçlü beklenti asgari ücretin seçim öncesinde 10 bin TL'ye çıkması yönünde. Ancak, asgari ücrete en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı kadar artış yapılabileceği de konuşuluyor. Bu durumda da asgari ücretin 11 bin 500 TL olması gerekiyor.

Erdoğan, Ocak'ta Mayıs'ı işaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında son asgari ücreti açıklarken Mayısı işaret ederek, "Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz" demişti.

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Vedat Bilgin asgari ücret zammı için ne demişti

Asgari ücrete ocak ayında gelen zam enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında eridi. Asgari ücretli çalışanlar, seçimi de dikkate alarak ek zam için Mayıs ayını bekliyordu. Emekli ve gazi aylıklarına yapılan zam sonrası beklentileri artarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i geçen aylarda yaptığı asgari ücrete zam açıklaması yeniden gündeme geldi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soru üzerine “Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir.” demişti

Enflasyon yüzde 20 düşmüşken...

Bakan Vedat Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.” ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık'tan asgari ücret açıklaması

Çalışma Bakanlığı, eski sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır. Yazılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı. 14 Mayıs'taki seçim öncesi iktidarın asgari ücrete yönelik bir artışa gideceği beklentisi halen devam ediyor.