Asgari ücret zammı tüm çalışanlara yansıyacak: 323 liralık avantaj sağlayacak

Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılması tüm bordrolu çalışanların yüzünü güldürdü. Gelirin asgari ücrete kadar olan kısmı vergilendirilmeyecek. Her çalışan 323 lira vergi avantajı sağlayacak. Brüt asgari ücret bu tutarda azalacağı için de işverenin de maliyeti 448 lira düşecek. Milyonları ilgilendiren önemli başlıklar şöyle:

Brüt 5400 liraya kadar...

Brüt 5004 liraya kadar olan asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi kesilmeyeceği için evli, bekâr, çocuklu, çocuksuz herkes için AGİ de sona eriyor. Asgari ücretin üzerindeki gelirin asgari ücrete kadar olan kısmı da vergilendirilmeyecek. Bugün itibarıyla 8 bin lira brüt maaşı olan için gelir vergisi 3 bin lira üzerinden hesaplanacak. Bunun üzerindeki tutar için vergi iadesi olup olmayacağı konusunun tebliğle açıklığa kavuşması bekleniyor. Buradaki iadenin asgari ücret üzerindeki matrahtan hesaplanması da seçenekler arasında. Düzenleme kurumsal bir ayrım olmadan ücretli tüm kesimleri etkileyecek.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla yıllık yüzde 15 gelir vergisi 60 bin 48 lira üstü kazancı olanlardan alınacak. Örneğin, 10 bin lira brüt kazanan çalışanın 120 bin liralık gelirinin 60 bin 48 lirası vergiden istisna tutulacak. Asgari ücret üzerindeki kısım için ödenen vergiden iade edilecek tutar işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişecek.

AGİ 2008'den bu yana uygulanıyor. Asgari ücretten kesilen vergilerin bir bölümü bu uygulamayla çalışana iade ediliyor. Bekâr çalışanlara kesilen verginin yüzde 50'si, eşi çalışmayan ve üç çocuklu çalışanlara da yüzde 100'ü iade ediliyor. Yeni düzenleme ile 727 lira tutarındaki gelir ve damga vergisinden vazgeçilirken işçinin eline geçen net ücret 4 bin 253 lira olacak. Bu vergilerin kalkmasıyla AGİ de otomatik olarak yeni yıldan itibaren sona erecek. Yeni yılda BES yatırımcıları gönüllü BES'te 60 bin 48 lira ve otomatikte de aynı miktar kadar birikim yaparsa toplam 120 bin 96 liralık tasarruf karşılığında yılda 30 bin 24 lira devlet teşviki alabilecek.

Oysa geçen yıl her iki sistemde tavandan birikim yapan vatandaşa devlet ayda 1.788 lira ve yıl boyunca da 21 bin 456 lira devlet katkısı veriyordu. BES yatırımcıları bu yıl tam 8 bin 568 lira daha fazla devlet katkısı alacak. Ücretini brüt olarak anlaşanlar vergi ve primini ödedikten sonra kalan miktarı alıyor. Eylül ayından sonra vergi dilimi değiştiğinde ücretlerde düşüş meydana geliyordu.

Bu düşüş geçim indirimi ile dengeleniyordu. Brüt ücretten çalışanlar gelirleri üzerinden vergi ödemeyeceği için avantaj elde ediyor. Asgari ücretin üzerinde gelirleri varsa 5.004 liralık kısımdan veri ödenmeyip kalan kısım için vergi ödeyecek.

Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasından bordro ile çalışan bütün kesimler yararlanacak. Asgari ücretten daha yüksek alanları da olumlu etkileyecek. Çünkü asgari ücret kadar olan bölüm vergiden muaf olduğu için, daha yüksek ücret alanların maaşlarında da bu oranda kesinti olmayacak.

Onlar da dolaylı yoldan kazanacak. Brüt asgari ücretin üzerinde geliri olanlarla ilgili tebliğle açıklık getirilmesi bekleniyor. Kalan kısım üzerinden vergi iadesinin asgari ücret üzerindeki matrahtan hesaplanması da seçenekler arasında.