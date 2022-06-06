Artan fiyatlar sebebiyle asgari ücretli çalışanlar maaşlarına ek zam yapılmasını arzu ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sıcak bir açıklama geldi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücrete ek zam var mı?

Asgari ücret zammı son durum | Asgari ücrete zam var mı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama

Her yıl aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört önemli toplantı yapıyor. Toplantıların ardından ise zam oranı bekleniyor. 2022 yılı için asgari ücrete yüzde 50’lik bir zam yapıldı. Ancak gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle vatandaşlar maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Asgari ücrete ek zam yapılması için bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz” dedi.