  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret zammı Özgür Demirtaş'ı sevindirmedi
Ekonomi

Asgari ücret zammı Özgür Demirtaş'ı sevindirmedi

Asgari ücretin 2022 yılı için net 4 bin 253 TL olması, CHP yandaşı ekonomist Özgür Demirtaş'ı sevindirmedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 18:53:00 - 2021-12-16 18:54:58
Asgari ücret zammı Özgür Demirtaş'ı sevindirmedi

Asgari ücretin 2022 yılı için net 4 bin 253 TL olması, CHP yandaşı ekonomist Özgür Demirtaş'ı sevindirmedi.

Asgari ücret açıklanmadan önce "4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım" açıklaması yapan Demirtaş, şimdi de böbürlene böbürlene haklı çıktığını söyledi. 

Demirtaş, “Aynen dediğim gibi asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Şimdi Asgari Ücretliler: 2 ay içinde bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler… İlk tahminim gerçekleşti. İkinci tahminim de 2-3 ay sonra gerçek olur” dedi.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay