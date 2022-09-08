Asgari ücretli çalışanlar enflasyon sebebiyle sonbaharla birlikte maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar olur 8 bin lira olur mu?

Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücreti bir önceki yıla göre yüzde 80 arttırdıklarına işaret eden Bilgin, "Birçok uygulama yaptık. Bunlar devam edecek. Önümüzdeki dönem içerisinde de sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz. Türkiye'nin emekçileri, çalışanları, işçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir ve bunun sorumluluğunu yerine getirecektir" dedi.