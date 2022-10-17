Asgari ücret zammı ne kadar olacak 2023? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin bir yeni açıklama daha yaptı. Bakan Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar olacak 2023? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar haberimizde...

Asgari ücret zammı ne kadar olacak 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması geldi. Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" diye konuştu.

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücretle ilgili telaffuz edilen rakamlar hakkında ne düşündüğü de sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin" dedi.

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Burada konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin "Biz sermaye düşmanlığı yapmayız ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasına müsaade etmeyiz. Türkiye, istihdamı tarihinin en yüksek seviyesine, 31 milyon istihdama ulaşan bir ülke. Sorun yok mu? Sorun var, işte enflasyonu yüzde 80'in üzerinde ama bunun kaynağını da biliyoruz.

Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrette yüzde 50 artış yaptık ama daha önemlisi bütün ücret türü gelirlerden verginin kaldırılması oldu, sonra aritmetik bir ortalamayla yüzde 80 bir zam yaptık, kümülatif olarak yüzde 95'e takabül ediyor. Yeterli mi? Bu enflasyon karşısında yetersiz. Aralıkta yeniden asgari ücret komisyonu toplanacak, bir araya geleceğiz. Bu tahribatı, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret yılda 2 kez belirlendi

Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç 2023 asgari ücret zammını kaleme aldı. Kıvanç'ın yazısı şu şekilde;

Asgari ücret 2021 yılında brüt 3577 TL, net 2826 TL olarak uygulandı.

2022 yılında tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı. Bu düzenlemeyle birlikte net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artırılarak 4253,40 TL'ye,

brüt asgari ücret de yüzde 39.9 artışla 5.004 TL'ye yükseltildi.

TÜFE'nin aralık ayında yüzde 13.58, ocakta yüzde 11.10 oranında artmasıyla ocak ayından ocak ayına yıllıklandırılmış enflasyon yüzde 48.69'a çıkması üzerine şubat ayında asgari ücrete ara zam tartışması başladı.

Bunun üzerine, 2016 yılından itibaren yılda bir kez belirlenen asgari ücret 2022 yılında yeniden yılda 2 kez belirlendi.

Asgari ücret 5 bin 500 TL

Temmuz ayına gelindiğinde 6 aylık enflasyon yüzde 42.65 olarak gerçekleşti. Asgari ücret ise 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 29.31 oranında artırılarak brüt 6471 TL, net 5500 TL oldu.

Hükümet o tarihte yapılan bu artışı, geçen yılın asgari ücretine göre kümülatif olarak net yüzde 94,60, brüt yüzde 80.9 artış olarak değerlendirdi.

Asgari ücret zammı yapılacak mı?

2023 yılında asgari ücreti tespit çalışmaları aralık ayında başlayacak. Tespit komisyonu, 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak kasım ayı enflasyon rakamı üzerinden yeni asgari ücreti belirleyecek. 2023 seçim yılı olduğu için enflasyonun üzerine en az 3- 5 puan reel artış yapılır.

2023 yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Net asgari ücret geçen yılın tamamında aynı olurken bu yılın ilk 6 ayında 4253 TL, ikinci 6 ayında 5500 TL olarak uygulandı. Bu durumda aylık ortalama net asgari ücret 4.876.5 TL oldu. Karşılaştırmayı bu rakam üzerinden yaparsak net asgari ücret geçen yıla göre yüzde 72.55 oranında artmış bulunuyor.

Bugün asgari ücret 5 bin 500 TL. Asgari ücretin net 7 bin 500 TL olması için yüzde 36.5 artması gerekiyor.