Asgari ücrete 2022 yılının ocak ve temmuz aylarında iki kez önemli zamlar yapıldı. Hızla artan enflasyon sebebiyle aralık ayında belirlenecek olan yeni zam oranı merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammıyla ilgili olarak güncel bir açıklama var mı?

Asgari ücret zam tahminleri güncel açıklamalar? Asgari ücret ne kadar olur 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tek hedefi, 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek.' Biz bunu çalışmalarımızda, sosyal politikalarımızda gerçekleştiriyoruz. Asgari ücrete iki defa müdahale yaptık. Yılın başında yüzde 50 artış, çok yüksek bir artıştı o gün için ama enflasyon onu hızla aşındırınca, ona temmuzda bir müdahale yaptık. Şimdi aralıkta benzer bir şekilde enflasyon şartlarını değerlendirerek, enflasyon tahribatı karşısında toplumu koruyacak tedbirleri alarak orada en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Emekçileri şunu bilsinler ki; Türk devleti sosyal bir devlettir ve onların yanındadır. Onların emeğini koruyacak tedbirleri alma konusunda kararlıdır” diye konuştu.