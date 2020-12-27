Asgari ücret zam açıklandı! 2021 asgari ücret ne kadar oldu?
Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Asgari ücret 2021 son dakika gelişmesine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsilen katılan Türk-İş’ten asgari ücrete ilişkin teklif geldi. 2021 yılı asgari ücret yarın kamuoyuna açıklanacak. Asgari ücret zammının açıklanmasından önce 2021 yılı asgari ücrete ilişkin zam teklifi geldi. Peki Türk-İş ne kadar asgari ücret zammı istedi? İşte 2021 yılı asgari ücret zam haberi.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yarınki son toplantı öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini duyurdu. Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı:"İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir." DİSK 2021 yılı asgari ücreti 3 bin 800 TL olmasını istemişti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının yarın yapılacağını duyurdu. Toplantı Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.