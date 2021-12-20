AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulacak" açıklamasını yaptı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, asgari ücretle çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin, asgari ücretin net tutarının altında kalmaması için ilave asgari geçim indirimi getirilecek.

Asgari ücret vergi muafiyeti kimlere var?

Asgari ücretteki vergi muafiyetine yönelik yeni bir çalışma gündemde. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulacak." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası asgari geçim indirimiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin AGİ konusunda şunları söylemişti: "Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim. 2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir"