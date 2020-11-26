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Ekonomi Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar?
Ekonomi

Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar?

2021 yılı asgari ücret merak ediliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için hükümet, işveren ve işçi temsilcileri bir masa etrafında toplanacak. Asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına ilişkin tarih belli oldu. Peki Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:53:00 - 2020-11-26 14:54:32
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,”2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" dedi. Bakan Selçuk, 2021 yılına ilişkin asgari ücretin hem işveren hem de işçi temsilcilerinin mutabakatı ile bir rakamın ortaya çıkacağını vurguladı.

2021 yılı asgari ücret zammı merak edilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantı yapması bekleniyor. Aralık ayının son haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılına ilişkin asgari ücret ve AGİ zammını açıklayacak. 2020 yılı asgari ücret net 2 bin 324 TL olmuştu. 2021 yılı asgari ücret net 2 bin 600 TL olması bekleniyor. Asgari ücret zammı için gözler bir yandan da 2020 yılı enflasyon oranlarında olacak.

 

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