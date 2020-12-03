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Gündem Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor
Gündem

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın (Cuma) saat 14:00'da gerçekleşecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:06:00 - 2020-12-03 19:10:30
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın saat 14:00'da gerçekleşecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

İşçileri TÜRK-İŞ temsil ediyor

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirme çalışmaları kapsamında yarın ilki gerçekleşecek toplantıda; işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 8 maddeden oluşan ilkeler belirledik

TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde Pazartesi günü biraraya gelen; TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işçi tarafının taleplerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu. Bugün konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Hak-İş ve DİSK'in temsilcileriyle pazartesi günü görüştük. Dün de arkadaşlarımız uzmanlarıyla görüştü. Asgari ücrete dair 8 maddeden oluşan ilkeler belirlendi. Bununla ilgili yarın ortak bir açıklama yapacağız. Kafamızdan geçen bir rakam var. Komisyon üyeleri, önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini de alıp kamuoyuna bunu açıklayacak." dedi.

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