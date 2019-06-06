Memur emeklisi temmuzda enflasyon farkı oranında zam almaya hazırlanırken, emeklilerin temmuzda alacağı zam oranı yüzde 5’in üzerinde olacak. Temmuz ayına ilişkin zam oranı Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları belli olduktan sonra netlik kazanmış olacak. 2019 yılında asgari ücret yüzde 26,05 zamlanmıştı. Memur emeklisine temmuz zam verilirken asgari ücrete zam yapılacak mı? Temmuzda asgari ücrete zam mı gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak? soruları da sorulmakta. Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak 2019, asgari ücret temmuz zammı ne kadar?

Asgari ücret: İşçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, temel gereksinimleri günün üzerinden en az düzeyde karşılanmasına yetecek kadar ücrettir. Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.