Asgari ücret tazminatı ne kadar? Asgari ücretlinin kıdem tazminatı kaç lira?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) askerlik, asgari ücret tazminat tutarı, doğum, yurt dışı borçlanması yapılırken ödenecek primler asgari ücrete göre belirleniyor. Peki asgari ücret tazminat ne kadar?

2021 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranlarının ardından Kıdem tazminatı oranında da değişimler yaşanmaya başlayacak. Yeni yılla birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken çalışanların kıdem tazminatlarına da zam gelecek. Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücret artışla taban fiyatı yükselecek. Çalışanlar açısından kıdem tazminatının tavan miktarı da asgari ücret zammıyla birlikte belirleniyor.

Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar?

Kıdem tazminatı aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışanlara ödeniyor. Tazminat hesaplanırken son brüt ücret dikkate alınıyor. Çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. 2020 yılı için geçerli olan asgari ücrette yapılan yüzde 15 oranındaki zam kıdem tazminatı tavanını 2.943 liraya çekerken, en üst rakama da yüzde 5.5 oranında zam yapılmıştı. Böylelikle rakam 6 bin 730 lirayı geçmişti. 2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar?

Asgari ücret ne kadar?

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak. 2021 yılı asgari ücret resmi olarak açıklanmasıyla birlikte 2021 yılı kıdem tazminatı tavan ve taban fiyatları da netlik kazanmış olacak. Rakamlaraın açıklanmasıyla birlikte asgari ücretlinin ne kadar kıdem tazminatı alacağı da netlik kazanmış olacak.