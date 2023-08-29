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Ekonomi Asgari ücret tarifesine zam!
Ekonomi

Asgari ücret tarifesine zam!

Yeniakit Publisher
2023-08-29 10:21:00 -
Asgari ücret tarifesine zam!

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararı doğrultusunda gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesine yüzde 50 zam yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararı doğrultusunda gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesine yüzde 50 zam yapıldı.
SPK 2023 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi tutarlarını yaklaşık yüzde 50 oranında artırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan SPK kararına göre, 2023 yılına yönelik güncellenerek yeniden düzenlenen ve 29 Ağustos tarihinden geçerli gayrimenkul değerleme asgari ücretleri; metrekaresine bağlı olarak; konut, ofis veya büro için 2 bin 662 TL ile 8 bin 419 TL arasında değişen tutarlardan, 3 bin 993 TL ile 12 bin 629 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

Gayrimenkul değerleme asgari ücretleri metrekaresine bağlı olarak; imalathane, fabrika, depo ve çiftlikler için 2 bin 454 TL ile 20 bin 514 TL arasında değişen tutarlardan 3 bin 681 TL ile 30 bin 771 TL arasında değişen tutarlara yükseltilirken, dükkan, plaza, AVM, konaklama tesisi, sinema-tiyatro salonları, spor tesisleri ve otoparklar için ise 2 bin 719 TL ile 40 bin 569 TL arasında değişen tutarlardan 4 bin 79 TL ile 60 bin 854 TL arasında değişen tutarlara güncellendi.

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