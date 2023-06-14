Asgari ücret pazarlığı Mehmet Şimşek'e gitti! Şimşek onay verirse bu kadar olacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısında yeni asgari ücret rakamı konuşulmazken, işveren temsilcisi TİSK, masaya "devlet işverene yüzde 6 teşvik vermeli" şartını koydu. İlk toplantının perde arkasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sunacak. Kabul görürse, masada konuşulan yüzde 30'luk zammın gerçekleşmesi olası görünüyor" bilgisini paylaştı. İşte Güngör'ün yazısının ilgili bölümü:

“Dünkü toplantıdan edindiğim izlenim, asgari müşterekte buluşulması yönünde... İşveren tarafı masaya yüzde 6 teşvik şartını koydu. Yani işveren maliyetinin azaltılması için asgari ücretin yüzde 6'sı oranında destek istiyorlar. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sunacak.

Kabul görürse, masada konuşulan yüzde 30'luk zammın gerçekleşmesi olası görünüyor. Öyle olursa ne olur? (...) Hali hazırda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş... Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1.551 TL'si sosyal güvenlik primi, 200 TL'sini işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Eğer asgari ücret 11 bin TL olursa, brüt rakam 13 bin 10 TL'ye çıkıyor. (Vergi ve kesintiler eklendiğinde işverene maliyet 15 bin 852 TL'yi buluyor. Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenlere tanınan 5 puanlık prim avantajı dikkate alındığında işveren maliyeti 15 bin 205 TL'yi buluyor)

İşverenin işçi başına brüt asgari ücret rakamının yüzde 6'sı oranında istediği teşvik miktarı 780 TL'ye geliyor. İşte kilit nokta burası…”

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