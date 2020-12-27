Asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt 2021 | AGİ evli eşi çalışmayan için kaç para?

2021 asgari ücret zammı son dakika ne kadar oldu? sorusu milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak edilmekte. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte AGİ yani Asgari Geçim İndirimi de belli olmakta. 2021 AGİ bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışmayan çocuklu, evli eşi çalışan ve evli eşi çalışan çocuk durumuna göre farklılık göstermekte. Halen bekar için AGİ 220,73TL, eşi çalışmayan 264,87 TL, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL, evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL olarak almakta. 2021 asgari ücret zammıyla birlikte AGİ de değişmiş olacak. Pek asgari ücret AGİ dahil, harit ne kadar?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için son toplantı tarihi belli oldu. 2021 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının yarın yapılacağını duyurdu. Toplantı Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Asgari ücret zammı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK rakamları komisyonu sundu. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını paylaştı.

Brüt asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak çalışanlara ödenmekte. 2021 yılı asgari ücret ve AGİ tutarları 28 Aralık Pazartesi günü saat 10:30’da resmi olarak açıklanacak.

AGİ ne kadar?

AGİ bekar için kaç para? AGİ bekar için 220,73TL

AGİ evli eşi çalışmayan için kaç para? Evli eşi çalışmayan AGİ 264,87 TL

AGİ evli eşi çalışmayan 1 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 297,98 TL

AGİ evli eşi çalışmayan 2 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 331,09 TL

AGİ evli eşi çalışmayan 3 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 375,23 TL

AGİ evli eşi çalışmayan 4 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 375,23 TL

AGİ evli eşi çalışmayan 5 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 375,23 TL

AGİ evli eşi çalışan 1 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 253,83 TL

AGİ evli eşi çalışan 2 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 286,94 TL

AGİ evli eşi çalışan 3 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 331,09 TL

AGİ evli eşi çalışan 4 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 353,16 TL

AGİ evli eşi çalışan 5 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 375,23 TL