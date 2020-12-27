Asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt 2021 AGİ bekar için kaç para?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için son toplantı tarihi belli oldu. 2021 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının yarın yapılacağını duyurdu. Asgari ücret 2021 ne kadar? AGİ ne kadar oldu? Toplantı Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Asgari ücret ne kadar oldu?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK rakamları komisyonu sundu. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını paylaştı.

Asgari ücret net brüt ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak çalışanlara ödenmekte. 2021 yılı asgari ücret ve AGİ tutarları 28 Aralık Pazartesi günü saat 10:30’da resmi olarak açıklanacak.

AGİ tablosu

2021 asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt AGİ bekar için kaç para? Halen bekarın AGİ'si 220,73TL

2021 asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt AGİ evli eşi çalışmayan için kaç para? Evli eşi çalışmayanın AGİ'si 264,87 TL

2021 asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt AGİ evli eşi çalışmayan 1 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışmayan 1 çocuklunun AGİ'si 297,98 TL

2021 asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt AGİ evli eşi çalışmayan 2 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışmayan 2 çocuklunun AGİ'si 331,09 TL

2021 asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt AGİ evli eşi çalışmayan 3 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışmayan 3 çocuklunun AGİ'si375,23 TL

2021 asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt AGİ evli eşi çalışmayan 4 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışmayan 4 çocuklunun AGİ'si 375,23 TL

2021 asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt AGİ evli eşi çalışmayan 5 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışmayan 5 çocuklunun AGİ'si 375,23 TL

2021 asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt AGİ evli eşi çalışan 1 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışan 1 çocuklunun AGİ'si 253,83 TL

2021 asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt AGİ evli eşi çalışan 2 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışan 2 çocuklunun AGİ'si 286,94 TL

2021 asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt AGİ evli eşi çalışan 3 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışan 3 çocuklunun AGİ'si 331,09 TL

2021 asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt AGİ evli eşi çalışan 4 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışan 4 çocuklunun AGİ'si 353,16 TL

2021 asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt AGİ evli eşi çalışan 5 çocuklu için kaç para? Evli eşi çalışan 5 çocuklunun AGİ'si 375,23 TL