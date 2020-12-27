Asgari ücret net 2021 asgari ücret brüt ne kadar?

Son dakika 2021 asgari ücret net, brüt. Yeni asgari ücret ve AGİ tutarı konusunda tarih açıklandı. 2021 asgari ücret ne zaman beli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Son dakika haberler yakından takip ediliyor. 2020 asgari ücret, bekar bir işçi için brüt 2 bin 943 TL, asgari ücret net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak ödenmekte.

Asgari ücret zam ne zaman belli olacak?

2021 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin ne zaman belli olacağı da yine milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. Son dakika haberine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 asgari ücret tutarını 28 Aralık’ta açıklanacağını duyurdu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek.

Asgari ücret ne kadar?

2021 asgari ücret zamı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret için yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında açıkladı. Buna göre TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi. TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin belirlediği rakamı paylaşmıştı. Buna göre asgari ücret; ağır iş kolu için 2 bin 792, orta iş kolu için 2 bin 507 ve hafif iş kolu için de 2 bin 339 lira olarak hesaplandı. Asgari ücrete 2021 yılında ne kadar olacağına ilişkin resmi rakamlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 28 Aralık’ta açıklanacak. Açıklanan 2021 yılı asgari ücret tutarı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. 2019 asgari ücret net 2 bin 20 TL, 2018 yılı asgari ücret net 1603 TL ve 2017 yılı asgari ücret net 1404 TL olmuştu.

Asgari ücret net brüt ne kadar?

Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): 2.943,00 TL

Asgari Ücret 2020 Net: 2.324,70 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük): 98,10 TL

Asgari ücret tablosu

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,70 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)2.368,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)2.401,96 lira

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)2.435,07 lira

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)2.479,21 lira

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)2.479,21 lira

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)2.479,21 lira

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)2.324,71 lira

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)2.357,81 lira

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 lira

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 lira

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 lira

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 lira