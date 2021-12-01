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Ekonomi Asgari ücret ne zaman hangi gün açıklanacak? Asgari ücretin açıklanacağı tarih
Ekonomi

Asgari ücret ne zaman hangi gün açıklanacak? Asgari ücretin açıklanacağı tarih

Asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Yaklaşık 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret konusunda resmi süreç 1 Aralık’ta başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya geldi. Milyonlar ise rakamların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 20:34:00 -
Asgari ücret ne zaman hangi gün açıklanacak? Asgari ücretin açıklanacağı tarih

Asgari ücretli çalışanlarını nefeslerini tuttu maaşlarına yapılacak olan zam oranını beklemeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 zam oranını belirlemek için 1 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirdi. Peki, asgari ücret hangi gün açıklanacak?

Asgari ücret ne zaman hangi gün açıklanacak? Asgari ücretin açıklanacağı tarih

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yaptı. Komisyon ikinci toplantısını 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.

İlk toplantının ardından Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, kararın açıklanabileceği tarihle ilgili tahminde bulundu. Irgat, “Benim kanaatime göre Aralık ayının 14'ün de açıklanır” dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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