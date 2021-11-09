Asgari ücret ne kadar artacak? 2022 asgari ücret kesintileri kalkacak mı?

2022 yılı asgari ücret zam oranını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanmaya başlayacak. Korona salgını sürecinde zor günler geçiren vatandaşlar başta asgari ücret olmak üzere, emekli zammı ile salgın dönemindeki zor günleri bir nebze de olsun unutmak istiyor. Hükümetin 2022 asgari ücret 2022 zammı için bir takım çalışmalar yapması sonrası milyonlarca vatandaşlarca asgari ücret zammı için büyük bir beklenti oluştu. Yıl sonuna doğru yaklaşırken cevabı en fazla merak edilen sorulardan biri de “2022 agi oranları ne olacak?” sorusu. Bu sorunun cevabı henüz netlik kazanmış değil. Asgari ücret görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından 2022 agi oranları da belli olacak.

2022agi dahil asgari ücret ne kadar olacak?

Agi ücreti asgari ücrete dahil edilerek çalışana ödeniyor. Yani agi ayrıca ödenmiyor, ancak bu miktarların ne kadar olacağı yine aralık ayı içinde yapılacak görüşmeler sonucunda netlik kazanacak.

Asgari ücret ne kadar artacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücret tespitine ilişkin farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını ifade eden Bilgin, meslek gruplarının beklentilerinin tespit edileceğini ve araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

2022 asgari ücret kesintileri kalkacak mı?

Bilgin, önümüzdeki dönemde Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağını dile getirdi. Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.