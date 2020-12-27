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Ekonomi Asgari ücret ne kadar 2021 net
Ekonomi

Asgari ücret ne kadar 2021 net

Asgari ücret ne kadar oldu? Her sene olduğu gibi bu yıl da aralık ayı asgari ücret zammı için kritik öneme sahip. Asgari Ücret Komisyonu ay başından bu yana üç kez bir araya geldi. Son toplantının ardından asgari ücret zam oranı açıklanacak. Peki, asgari ücret ne kadar oldu 2021 | AGİ ne kadar oldu 2021 | Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 18:02:00 -
Asgari ücret ne kadar 2021 net

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde üç kez bir araya geldi. Komisyon son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü yapacak. Toplantının ardından asgari ücret zammı açıklanacak. Milyonlarca asgari ücretli çalışan zam oranının belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret ne kadar 2021 net

Komisyonunu üçüncü toplantısında TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.  Söz konusu rakam göz önünde bulundurularak zam yapılırsa maaşlar ve AGİ'ye yüzde 20 zam yansıyacak.

Asgari ücret 3 bin lira olur mu?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay son toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Atalay, "İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir" dedi.

AG ne kadar oldu 2021

                                                      2020                      2021

Bekar                                            220,73TL              264,87 TL

Evli eşi çalışmayan                      264,87 TL            317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu     297,98 TL            357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      331,09 TL            397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      375,23 TL            450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      375,23 TL            450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      375,23 TL            450,27 TL

Evli eşi çalışan                             220,73 TL               264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               253,83 TL           304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               286,94 TL           344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               331,09 TL           397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               353,16 TL           423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               375,23 TL           450,27 TL

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