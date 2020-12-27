Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde üç kez bir araya geldi. Komisyon son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü yapacak. Toplantının ardından asgari ücret zammı açıklanacak. Milyonlarca asgari ücretli çalışan zam oranının belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret ne kadar 2021 net

Komisyonunu üçüncü toplantısında TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı. Söz konusu rakam göz önünde bulundurularak zam yapılırsa maaşlar ve AGİ'ye yüzde 20 zam yansıyacak.

Asgari ücret 3 bin lira olur mu?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay son toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Atalay, "İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir" dedi.

AG ne kadar oldu 2021

2020 2021

Bekar 220,73TL 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL 317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL 357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL 397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL 264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL 304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL 344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL 397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL 423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL