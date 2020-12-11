Asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret AGİ hesaplama (bekar, evli, çocuklu, eşi çalışan, eşi çalışmayan)

AGİ bekar, evli, çocuklu, eşi çalışan, eşi çalışmayan kaç para? Asgari ücret, 2020 yılı için yılbaşında belirlendi. Komisyonda ayrıca AGİ de belirlendi. Peki bekar, çocuklu ama eşi çalışmayan ve çocuklu eşi de çalışan kişilerin aldığı AGİ ne kadar? 2020 Asgari ücret ne kadar?

2019 yılında 2 bin 20 olarak uygulanan asgari ücret 2020 yılında yapılan yüzde 15.03 oranındaki zam ile birlikte asgari ücret brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL olmuştu. 2021 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 22 Aralık’a kadar çalışmalarını sürdürecek. 2021 yılı asgari ücret 22 Aralık’tan sonra açıklanması beklenirken, asgari ücret ile birlikte AGİ de de yeni tutarlar belli olacak. Çalışanın evli ya da bekar olması, çocuk sayısı ve eşinin çalışıp çalışmaması da AGİ fiyatında etkili olmakta. Peki asgari ücret ne kadar zamlanacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılırsa ne kadar olur? İşte detaylar.

Asgari ücret hesaplama

Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Yeni asgari ücret kaç para? soruları milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. 2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete 2021 yılı için yapılanan zam oronları üzerinden hesaplama yapılmaya çalışılıyor. Hürriyet’te yer alan habere göre asgari ücrete yapılacak olan olası zamla birlikte yeni asgari ücret şu şekilde olması bekleniyor:

Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete yüzde 7 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? Yeni asgari ücret 2486.68 lira olur

Asgari ücrete yüzde 8 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2509.92 lira olur

Asgari ücrete yüzde 9 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? Yeni asgari ücret 2533.16 lira olur

Asgari ücrete yüzde 10 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2556.4 lira olur

Asgari ücrete yüzde 11 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2579.64 lira olur

Asgari ücrete yüzde 12 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2602.88 lira olur

Asgari ücrete yüzde 13 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2626.12 lira olur

Asgari ücrete yüzde 14 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2646.36 lira olur

Asgari ücrete yüzde 15 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2672.6 lira olur

Asgari ücrete yüzde 16 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2695.84 lira olur

Asgari ücrete yüzde 17 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2719.08 lira olur

Asgari ücrete yüzde 18 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2742.32 lira olur

Asgari ücrete yüzde 19 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2765.56 lira olur

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2788.8 lira olur

Asgari ücrete yüzde 21 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2812.04 lira olur

Asgari ücrete yüzde 22 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2835.28 lira olur

Asgari ücrete yüzde 23 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2858.52 lira olur

Asgari ücrete yüzde 24 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2881.76 lira olur

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2905 lira olur

Asgari ücrete yüzde 26 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2928.24 TL olur

Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2951.48 lira olur

Asgari ücrete yüzde 28 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2974.72 lira olur

Asgari ücrete yüzde 29 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2997.96 lira olur

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 3021.1 lira olur

Asgari ücrete yüzde 31 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 3044.44 lira olur

Asgari ücrete yüzde 32 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 3067.68 lira olur

Asgari ücrete yüzde 33 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 3090.92 lira olur

Asgari ücrete yüzde 34 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 3114.16 lira olur

Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 3137.4 lira olur

Asgari geçim imdirimi (AGİ) ne kadar?

İşte Hürriyet'in haberine göre olası yeni AGİ ücretleri…

2021 asgari ücret ne kadar olur?

Net asgari ücret ne kadar? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında, asgari ücret 3 bin 100 TL olsun ve vergiden muaf olsun'' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu 2020 yılı asgari ücret teklifini ise 2 bin 600 lira civarında olması gerektiğini söylemişti.

Asgari ücret 2021 ne kadar olur?

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı. Asgari ücret görüşmeleri sürerken en çılgın teklif ise Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan geldi. Karaduman asgari ücretin yoksulluk sınırı olan 8 bin liranın altında olmaması gerektiğini dile getirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da asgari ücretin net 3 bin 300 TL olması gerektiğini vurguladı.