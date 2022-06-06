Asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücrete zam ne kadar gelecek? Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre Mayıs ayı yıllık bazda enflasyon yüzde 73,50 olurken, 5 aylık enflasyon ise yüzde 35,64 oldu. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında enflasyon farkı yapılacak. Memur ve emekliye temmuzda gerçekleştirelecek zam sonrası milyonlarca asgari ücretli çalışan da maaşlarına temmuzda zam gelip gelmeyeceğini araştırır oldu. Peki temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri:

Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3600 ek gösterge, temmuz memur, emekli ve asgari ücret zammı ile kira artışlarına yapılacak düzenleme gündemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ara zam konusunda yeşil ışık yaktı. Vatandaşını enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Erdoğan gerekirse değerlendirileceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen olumlu açıklamaların ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çalışmaların başladığını duyurmuş oldu. Çelik yaptığı açıklamada: "Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir. AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuya dair çalışma planını açıkladı. Akbaşoğlu açıklamasında: "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz aylarda gündemde olmadığı açıklamasını yapsa da ardından gelen açıklamalar arka planda zammın değerlendirildiğini gözler önüne serdi. Bu noktada temmuz ayı kritik olacak.

Asgari ücrete zam ne kadar gelecek?

Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam geleceğiyle ilgili kulislerde pek çok rakam konuşulurken, enflasyon rakamları göz önüne alındığında asgari ücrete yüzde 25'ten az bir zam yapılmayacağı tahmin ediliyor.

Asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücret temmuzda kaç lira olacak? Asgari ücrete %25 zam gelirse maaşlar 4.253 TL'den 5.316 TL'ye yükselecek.

Asgari ücrete %30 zam gelirse 5.528 TL olacak.

Asgari ücrete %35 oranında zam gelirse maaşlar 5.741 TL'ye yükselecek.

Asgari ücrete %40 oranında zam gelirse maaşlar 5.954 TL'ye yükselecek.

Asgari ücrete %45 oranında zam gelirse maaşlar 6.166 TL'ye yükselecek.

Asgari ücrete %50 oranında zam gelirse maaşlar 6.379 TL'ye yükselecek.