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Ekonomi Asgari ücret gümrük müşavirliği tarifesi ne kadar?
Ekonomi

Asgari ücret gümrük müşavirliği tarifesi ne kadar?

2021 yılı asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3.577 Lira 50 Kuruş, net 2.825 Lira 90 Kuruş oldu. Asgari ücretin belirlenmesinden sonra Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Peki gümrük müşavirliği asgari ücretleri ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:32:00 - 2020-12-31 13:32:50
Asgari ücret gümrük müşavirliği tarifesi ne kadar?

Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret miktarı belli oldu. Bakan Selçuk 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin yüzde 21.56 artışla AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıkladı. Brüt asgari ücret ise 2021 yılı için 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendi. 

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2021'den itibaren 51 lira ile 1202 lira arasında olacak. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 24 lira-25 bin 300 lira olarak belirlendi.

 

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