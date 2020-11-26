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Ekonomi Asgari ücret gelişmesi! Tarih belli oldu
Ekonomi

Asgari ücret gelişmesi! Tarih belli oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretle ilgili kritik tarihi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:46:00 - 2020-11-26 15:07:20

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ilk toplantının tarihi belli oldu. 

Açıklama, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Selçuk, "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" dedi.

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

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