Asgari ücret dışındakilere zam gelecek mi? Resmen belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dünkü toplantısında iki konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken Asgari ücretli dışındaki çalışanlara da vergi muafiyeti etkisiyle otomatik zam geleceği öğrenildi.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak yeni asgari ücret miktarına kilitlenmişken asgari ücretli dışındakilere zam gelecek mi? sorusunun cevabı da merak ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili ekonomi uzmanları tarafından önemli bilgiler paylaşıldı. En çok merak edilen Asgari ücretli dışındakilere zam gelecek mi? sorusu da gelen haberlerle birlikte cevap bulmuş oldu.

Tüm maaşlar otomatik yükselecek

Komisyon asgari ücretin 1 temmuzdan itibaren geçerli olması konusunda uzlaşırken bunun yanında vergi muafiyeti konusunda da anlaştı. Bu sebeple Vergi muafiyeti etkisiyle zam, tüm maaşları otomatik olarak yükseltecek

Yeni asgari ücret konusunda işçi tarafı enflasyon kaybının telafisini yani yüzde 40 civarında zammın uygulanmasını bekliyor. İşveren tarafı ise zam oranıyla birlikte bütün işletmeleri kapsayacak şekilde SGK priminde ek indirim bekliyor. Asgari ücretin artması, diğer ücretlerin asgari ücret kadarki kısmının vergiden muaf olması nedeniyle küçük de olsa otomatik zam getirecek. Ayrıca özel sektörde asgari ücretin üzerindeki diğer tüm maaşlara yönelik olarak yeni ücret ayarlamaları kaçınılmaz hale gelecek.

Yasalar gereği yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girebilmesi için bugün resmi gazetede yayınlanması gerekiyor aksi taktirde ilk asgari ücretin yürürlük tarihi Haziran ayına devredilmek zorunda kalınacak.

Yapılan toplantılar sonucunda yeni Asgari Ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağı da konuşulanlar arasında yer aldı.