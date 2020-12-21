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Ekonomi Asgari ücret bu hafta belli olacak mı? 2021 asgari ücret ne kadar?
Ekonomi

Asgari ücret bu hafta belli olacak mı? 2021 asgari ücret ne kadar?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrette son dakika gelişmesi yaşanmaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 22 Aralık’ta üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. 2021 yılı için geçerli olacak olan asgari ücret ve AGİ tutarları komisyonca açıklanacak. Peki asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret bu hafta açıklanır mı? AGİ ne kadar olur? İste 2021 asgari ücret zam haberi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 08:21:00 - 2020-12-21 08:22:21
Asgari ücret bu hafta belli olacak mı? 2021 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete ilişkin toplantıların yapılmasına devam ediliyor. Çalışanlar ise maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağını merakla bekliyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık’ta, ikinci toplantısını ise 15 Aralık’ta gerçekleştirdi. Komisyon üçüncü toplantısını is 22 Aralık’ta yapacak. Komisyon, toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı, ilk iki toplantı gibi online yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin, asgari ücret görüşmelerinde dikkate alınan "bir işçinin aylık gıda harcama tutarını" 

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

7 milyon çalışana 2020 yılı için 2943 lira brüt, 2324 lira net asgari ücret çalışanlara ödeniyor. Asgari ücretle birlikte alınan işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi gibi kalemlerde de artış yaşanacak. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu’ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret belli oldu mu? Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselebilir. İşçi kesiminin beklemiş olduğu rakamın en düşüğünün açıklanması halinde net asgari ücret AGİ dahil 2 bin 750 TL olacaktır, brüt ise 3 bin 846 TL’ye çıkmış olacaktır."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kala siyasi partilerin belirledikleri ücretler yavaş yavaş dile gelmeye başladı. İYİ Parti 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin 3 bin TL olmasını ancak işverene maliyetinin 2020 yılı asgari ücretinde olduğu gibi 3 bin 458 TL’de sabitlenmesi gerektiğini belirtti.  

MHP asgari ücretin 2021 yılında açlık sınırının üzerine çıkarılmasını ve işçilere ulaşım desteği sağlanmasını teklif etti. CHP asgari ücretin en az 3 bin 100 TL olması gerektiğini duyurdu. HDP de asgari ücretin net 4 bin TL olması yönünde görüş bildirdi.

AGİ ne kadar bekar? 2021 AGİ zammı
AGİ ne kadar bekar? 2021 AGİ zammı

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AGİ ne kadar bekar? 2021 AGİ zammı

Asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret AGİ hesaplama (bekar, evli, çocuklu, eşi çalışan, eşi çalışmayan)
Asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret AGİ hesaplama (bekar, evli, çocuklu, eşi çalışan, eşi çalışmayan)

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Asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret AGİ hesaplama (bekar, evli, çocuklu, eşi çalışan, eşi çalışmayan)

 

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