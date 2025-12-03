Asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Ne zaman açıklanır?

Yarım asırdır aynı yapıyla çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar, Türkiye’de ücret gündemini yeniden hareketlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın komisyon yapısını değiştirmeye ilişkin düzenlemeyi gündeme taşımasıyla birlikte gözler yeni sürecin ne zaman başlayacağına çevrildi. Tartışmalar sürerken milyonların aklındaki tek soru ise “Asgari ücret ne zaman açıklanır?” oluyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu neden değişiyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi ve işveren tarafının beşer üyeyle temsil edildiği yapıyı korurken, hükümet temsilcisi sayısının azaltılmasını içeren bir çalışma başlattı. Böylece mevcut 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan 15 kişilik yapının, kamu tarafının bir üyeye kadar düşürülmesiyle yeniden şekillenmesi planlanıyor.

Türk-İş’in geçen yıl yapılan yüzde 30’luk artışa tepki göstermesi üzerine başlayan komisyon tartışmaları halen sürüyor. Hak-İş ve DİSK’in de dahil olduğu işçi konfederasyonları, masadaki temsil yapısının değiştirilmesini istemeye devam ediyor.

Yeni komisyon yapısında hangi formül öne çıkıyor?

Bakanlığın gündemindeki “ara formül”, hükümet temsilcilerinin sayısının azaltılarak komisyonun işleyişinde denge oluşturulmasını hedefliyor. Türk-İş’e sunulan yeni yapıda işçi ve işveren tarafı yine beşer üye ile yer alırken, hükümeti temsil eden üyelerin hakem rolünün daha da belirginleşmesi amaçlanıyor.

Bu düzenlemenin kabul edilmesi halinde Türk-İş’in görüşmelere yeniden katılması bekleniyor. Aynı zamanda bakanlık, temsil yapısına ilişkin nihai kararın Üçlü Danışma Kurulu sonrasında netleşeceğini aktardı.

Asgari ücret görüşmeleri bu hafta başlar mı?

Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada komisyonun “yakın zamanda” toplanacağını belirtti. Bakanlığın resmi davetleri hem işveren hem işçi kanadına ileteceği ifade edilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını bu hafta yapabileceğine yönelik beklentiler güçlenmiş durumda.

Komisyonun ilk toplantıda değerlendirme takvimini oluşturması, sonraki buluşmalarda ekonomik göstergelerin masaya yatırılması ve nihai rakamın şekillenmesi öngörülüyor.

Toplantı takvimi ne zaman netleşecek?

Mevcut mevzuata göre komisyonun aralık ayı bitmeden çalışmalarını tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle ilk toplantının kısa süre içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bakanlığın ev sahipliğindeki görüşmelerde taraflar; TÜRK-İŞ, TİSK ve kamu temsilcisi olacak.

Komisyonun en az 10 üye ile toplanması, kararların ise oy çokluğu ile alınması gerekiyor. Oyların eşit çıkması durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul ediliyor.

Yeni asgari ücret ne zaman açıklanabilir?

Süreç planlandığı gibi ilerlerse, yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar karara bağlanması ve 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Görüşmelerin dört toplantıda tamamlanması öngörülüyor.

Halihazırda geçerli olan net asgari ücret 22.104,67 TL, brüt ücret ise 26.005,50 TL. İşveren açısından bir çalışan için toplam maliyet 30.556,46 TL’yi buluyor.

2026 asgari ücretinde hangi zam senaryoları masada?

Sürece dair farklı zam oranları gündemde. Verilen senaryolara göre olası net ve brüt ücretler şöyle hesaplanıyor:

%20 zam: Net 26.584 TL — Brüt 31.206 TL

%23 zam: Net 27.188 TL — Brüt 31.986 TL

%25 zam: Net 27.630 TL — Brüt 32.506 TL

%28,5 zam (OVP senaryosu): Net 28.404 TL — Brüt 33.417 TL

%30 zam: Net 28.735 TL — Brüt 33.807 TL

%35 zam: Net 29.841 TL — Brüt 35.107 TL

%40 zam: Net 30.946 TL — Brüt 36.407 TL