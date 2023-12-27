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Ekonomi Asgari ücret belli oluyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar
Ekonomi

Asgari ücret belli oluyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-12-27 12:01:00 -
Asgari ücret belli oluyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar

Beştepe'de saat 16.30'da asgari ücret toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi-işveren-hükümet temsilcilerini davet etti.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili geri sayıma geçildi.

Asgari ücrete ilişkin kritik görüşme saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki tarafları arayarak davet etti. İşçi, işveren tarafı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıda yer alacak.

Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KOMİSYON İKİ KEZ TOPLANDI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti.

11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

IŞIKHAN: HAFTA İÇİ AÇIKLARIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin dün açıklama yaptı.

Işıkhan şunları söyledi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor.

Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yönelik mesajlarında çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik açıklamalar yapmıştı.

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Yorumlar

Emekli

Reis tek basina hukumet sensin bakanlar bir hic ver sunu 20 bin herkezin duasını al

Neron11

Şu enflasyona ezdirmeyeceğiz lafından nefret ediyorum ,milletin anası ağlamış, özellikle asgari ücretli ve emekli kesimi perişan olmuş hala enflasyon masalı
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