Asgari ücret 3100 TL mi oldu? 2021 asgari ücret ne kadar?

2021 yılı asgari ücret ne kadar? Milyonlaca çalışan son dakika asgari ücrete yapılacak zom haberini merak ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinde asgari ücret ne kadar oldu? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Belediye çalışanlarına verilecek asgari ücret miktarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş şu ifadeleri kullandı; “Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum”

Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi EYT’nin kendilerinin çözeceğini söylemişti. 'Emeklilikte yaşa takılanlar' Ankara Tandoğan Meydanı'nda miting yapmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi EYT’lilerin sorununu çözeceğinin sözünü vermişti. Seçimler bitti ancak Yavaş’tan EYT konusunda yine sözden başka bir icraat çıkmadı. Yavaş konuşmasında şunları kaydetti: “Sadece Meclis’i beklemek yerine EYT’lilerin herhangi bir talepleri olursa yardım yapmak boynumuzun borcudur demiştik. Ama anlışalmaz bir şekilde hala bize soruyorlar ‘EYT’lilerin işleri ne olacak diye.’ EYT’lilerin haklı mücadelesini desteklerken inşallah bir an önce TBMM bu işi çözer temennisinde bulunmak istiyorum demişti. Mansur Yavaş’ın asgari ücreti 3100 TL’ye çıkarttıklarını söylemesi sonrası ‘Bakalım sözünde durup asgari ücreti 3100 TL mi verecekler’ yorumlarına neden oldu.