Asgari ücret 2022 zammı müjdesi Erdoğan’dan geldi! 2022 asgari ücrete ne kadar zam olacak?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç resmen başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan toplantıdaişveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Asgari ücret görüşmeleri başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları umutlandıran asgari ücret zammı müjdesi geldi.

2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının çıkışında asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek göstergeye ilişkin soruyu ya yanıtlayan Erdoğan, "3600 ek gösterge de olacak. Şu anda bütün çalışmaları yapılıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesine ilişkin 'Merkez Bankası'nın yasasında olan bir şey. Hakkı var. Gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar' dedi.