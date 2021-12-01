Asgari ücret 2022 zam oranları son dakika! 2022 asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı. Bakan Bilgin, "Biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmanın karşısında çalışanı koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Türkiye'de sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Çalışmaları 4 oturumla tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

2022 asgari ücret zammı ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu.

Çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74'ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti. Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir. 2500 emekçiye ulaşıldı. Bunların yüzde 13'ünün asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 3750 -4000 lira arasında rakamlar telâfuz ettiler. Ağırlıklı oran 3750 lira ile 4 bin lira arasında toplandığı görülmektedir.

Asgari ücret AGİ tutarları

Bekar AGİ 268,31TL

Evli eşi çalışmayan AGİ 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 456,13 TL

Evli eşi çalışan AGİ 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,13 TL