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Ekonomi Asgari ücret 2022 toplantısı saat kaçta başlıyor?
Ekonomi

Asgari ücret 2022 toplantısı saat kaçta başlıyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Teslim Komisyonu toplantısının ilki 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Pek çok kişi toplantının ne zaman saat kaçta yapılacağını, toplantının ardından açıklamanın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 10:28:00 -
Asgari ücret 2022 toplantısı saat kaçta başlıyor?

Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranının görüşüleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?

Asgari ücret 2022 toplantısı saat kaçta başlıyor?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda ilk toplantısını yapacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda belirlenen zam oranı son toplantının ardından yani aralık ayının dördüncü haftasında ilan ediliyordu. Ancak bu kez zam oranının daha erken açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde "Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" açıklamasında bulundu.

 

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