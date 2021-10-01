Asgari ücret 2022 asgari ücret zammı AGİ tutarı

Asgari ücret 2022 ne zaman belli olur? 1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunda. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında yapacak. Asgari ücretin tespiti konusunda işçi işveren kesimlerinin sıkı pazarlıklarının yapıldığı komisyonda hakem görevini ise hükümet adına Çalışma bakanlığı yapıyor.

İşçi kesimi asgari ücretin belirlenmesi konusunda asgari ücret tespit edilirken aile faktörü mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Asgari ücretli ailenin geliri de yılın son aylarında gelir vergisindeki artış nedeniyle azaldığı için asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalıdır diyor işçi temsilcileri.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında aralık ayının ilk haftasında yapacak.

2022 asgari ücret

Asgari ücrete korona salgını nedeniyle zor dönemden geçilmekte. Gıdalarda yaşanan fahiş fiyat asgari ücretlinin belini bir hayli bükmekte. 2022 yılı asgari ücret zammının dişe dokunur olması için milyonlarca asgari ücretli çalışanın beklentisi bu yönde.

2022 asgari ücret zammı konusunda, ülkemizin içinden geçmekte olduğu salgın sürecinin yarattığı olağanüstü ekonomik durumun göz önünde alınması talebi yine işçi temsilcileri tarafından dile getirilmekte.

Asgari ücret ne kadar?

Türkiye’de asgari ücret %21.56 oranındaki zamla brüt 3 bin 577, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11,84 olmasına karşın, 2020 yılı için brüt asgari ücreti yüzde 15,03 artırarak 2 bin 943 liraya yükselttik. Net asgari ücret ise 2 bin 324 lira olmuştu. 2022 asgari ücret aralık ayının ilk haftasında toplanacak olan ve 4 toplantı sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belli olacak. Asgari ücret zam oranı yüzde 20’lerde olması beklenirken, Asgari ücret 2022 yılında 3,300-3500 TL arasında olması tahmin edilmekte.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL