ASELSAN'ın net kârı açıklandı!

ASELSAN, ikinci çeyrekte 590.4 milyon lira konsolide net kar elde etti. Şirketin yılın ilk yarısındaki toplam karı ise 941.8 milyon lira oldu ASELSAN, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2018 ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. İkinci çeyrekte 590.4 milyon lira konsolide net kar elde eden şirketin yılın ilk altı ayındaki konsolide net karı 941.8 milyon liraya yükseldi. Şirket ilk çeyrekte 351.4 milyon lira net kar elde etmişti. Firma, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 544.6 milyon lira net kar açıklamış, 2017 yılını 1.39 milyar lira net kar ile tamamlamıştı.