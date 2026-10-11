ASELSAN’ın Dron Avcısı Dronu GÖKALP

ASELSAN GÖKALP, araca entegre yapısıyla tam mobilite ve maliyet etkin bir İHA önleme kalkanı sunuyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen, GÖKALP İHA Önleme Sistemi’nin demo faaliyeti, ASELSAN Oğulbey Teknoloji Üssünde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında hedef dron, AURA radarı tarafından tespit edilerek anlık veriler DRONEDEF sisteminin komuta kontrol yazılımı üzerinden GÖKALP E1 önleyici dronuna aktarıldı ve GÖKALP E1 hedef dronu doğrudan çarpma (hit-to-kill) yöntemiyle havada imha etti.

Farklı sistem bileşenlerinin entegre çalışma yeteneği ve önleme kabiliyeti, gerçekleştirilen bu başarılı faaliyet ile sahada da bir kez daha kanıtlandı.