  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala…’ Ekrem Kızıltaş kirli fon planını açıkladı Dr. Eray Güçlüer’den KAAN’ın motoruna dikkat çeken çıkış: Türkiye iki koldan geleceğe hazırlanıyor Başkanvekilinin macerası kısa sürdü: Yeni Parti'de yeni istifa Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Türk Dünyası' mesajı: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir Avrupa ülkesinde köpek besleyenden vergi alınıyor! Yıllık tutar 1.660 euro Allah bu ülkeyi korumuş... Ya iktidar olsalardı? Özcan Ünlü’den fon krizi çıkışı: Ömer Bolat üzerinden dikkat çeken mesaj Aklı gidik Trump iyice şaşırdı: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı yapacakmış! 'Türk Kupası' geliyor! Türk devletleri ortak futbol turnuvasında buluşacak Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu
Teknoloji ASELSAN’ın Dron Avcısı Dronu GÖKALP
Teknoloji

ASELSAN’ın Dron Avcısı Dronu GÖKALP

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ASELSAN’ın Dron Avcısı Dronu GÖKALP

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKALP İHA Önleme Sistemi, radar ve elektro-optik sistemlerle tehditleri tespit ediyor, avcı dronlarıyla düşman dronlarını havada otonom olarak etkisiz hale getiriyor.

ASELSAN GÖKALP, araca entegre yapısıyla tam mobilite ve maliyet etkin bir İHA önleme kalkanı sunuyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen, GÖKALP İHA Önleme Sistemi’nin demo faaliyeti, ASELSAN Oğulbey Teknoloji Üssünde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında hedef dron, AURA radarı tarafından tespit edilerek anlık veriler DRONEDEF sisteminin komuta kontrol yazılımı üzerinden GÖKALP E1 önleyici dronuna aktarıldı ve GÖKALP E1 hedef dronu doğrudan çarpma (hit-to-kill) yöntemiyle havada imha etti.

Farklı sistem bileşenlerinin entegre çalışma yeteneği ve önleme kabiliyeti, gerçekleştirilen bu başarılı faaliyet ile sahada da bir kez daha kanıtlandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23