ASELSAN’ı zirveye taşıyan projeler

Global ekonomideki daralmaya rağmen, cirosundaki büyüme trendini bu yılın ilk çeyreğinde de koruyan firmalar arasında öne çıkan ASELSAN, gerçekleştirdiği ARGE yatırımları ve ürettiği cihaz ve araçlarla Türkiye’nin gururu oldu. ASELSAN’ın 3 aylık cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 2,6 milyar TL’ye ulaştı.

Dünyada ilk 100’de

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağlı bir anonim şirket olarak faaliyetlerini sürdüren ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olarak pek çok projeye imza atıyor. ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunmaktadır. ASELSAN bugün, özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi (Defense News Top 100) listesinde yer alan, yerel kuruluşlar ile işbirliği modelleri kurgulayarak uluslararası pazarlarda ortaklıklar kuran, yatırım yapan bir marka haline geldi.

Stratejik faaliyetler

7 bini aşkın çalışanı bünyesinde yer alan nitelikli mühendislik kadrosu ile ASELSAN, yıllık cirosunun ortalama yüzde 7’sini, kendi özkaynakları ile finanse edilen Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, stratejik öneme haiz tüm faaliyet alanlarında üretim ve tasarımın devamlılığı ve sürdürülebilirliği için kriz döneminde gerekli her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Savunma elektroniği alanında 45 yıldır biriktirdikleri tecrübeyi her geçen gün büyüttüklerini belirten Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

Müttefiklere güven veriyor

“Bu büyümeyi sağlıklı bir kârlılıkla başarmamız, hem Türk savunma sanayisine olan katkılarımızı her geçen gün artırmamızı hem de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmamızı sağlıyor. Yetkinliklerimizin imkan verdiği her alanda ülkemizin yurt dışına olan bağımlılığını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu zorlu günler, hem ülkelerin hem de şirketlerin kendi kendine yetebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu dönemde millileştirme çalışmalarımıza da hız verdik. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere özellikle sağlık alanında ürüne çevireceğimiz pek çok tasarımımızı da yakında halkımızın hizmetine sunacağız. ASELSAN olarak, hem ülkemize daha fazla değer katmak hem de dünya çapında güven yaratan ve müttefik ülkelerin savunma ve savunma dışı alanlarda ihtiyaçlarına yanıt veren bir şirket olmak misyonuyla yolumuza devam ediyoruz.”

ASELSAN’ı zirveye taşıyan girişimler

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