ASELSAN’dan rekor büyüme

ASELSAN lira bazında 2017 cirosundaki yüzde 42,3 artışla dünyada 100 havacılık ve savunma sanayi şirketi arasında birinci sırada yer aldı. Deloitte 2018 Küresel Havacılık ve Savunma Sanayi Finansal Performans Çalışması’na göre dünyadaki en büyük 100 şirketin yer aldığı listedeki tek Türk şirketi ASELSAN, ciroya göre sıralamada 63. oldu.

İlk sırada yer aldı

ASELSAN, lira bazında 2017 cirosunda ve kişi başı cirosunda yüzde 42,3 artışla birinci sırada yer alırken, yüzde 12,7 aktif karlılığıyla dördüncü sırada, yüzde 22,2 faaliyet karlılığına göre beşinci sırada, 65 bin 145 dolarlık kişi başı faaliyet karına göre sekizinci sırada yer aldı.

Söz konusu çalışmada cirosu 500 milyon doların üzerinde olan 100 şirketin verileri baz alındı.